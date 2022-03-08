Тюнинг авто от автостудии «1 Гараж» в СПб

Студия тюнинга и детейлинга в Санкт-Петербурге «Первый гараж» предлагает качественный сервис, направленный на дооснащение и защиту автомобилей любых марок. Тюнинг авто от автостудии «1 Гараж» в СПб выполняется опытными квалифицированными специалистами, которые уже успешно реализовали множество уникальных проектов, о чем говорят многочисленные отзывы наших клиентов.

В наших мастерских установлены оптимальные условия для проведения подобных работ, мы работаем только с лучшими поставщиками комплектующих и материалов, за качество продукции которых несем полную ответственность. В работе используется исключительно профессиональное оборудование и инструмент. Все наши мастера имеют должный уровень квалификации и регулярно обучаются новым технологиям, что позволяет гарантировать высочайший результат выполненных работ.

ВСЕ УСЛУГИ ТЮНИНГ-АТЕЛЬЕ «1 ГАРАЖ»

Профессиональная защита авто от угона

К сожалению, ни один автовладелец не застрахован от угона авто. Мы предлагаем целый ряд эффективных решений, которые позволят снизить до минимума вероятность угона автомобиля.

Авторские противоугонные комплексы. Автоугонщики сегодня используют современное оборудование, которое позволяет им справиться со многими вариантами защиты. Именно поэтому наши опытные специалисты готовы предложить индивидуальные противоугонные комплексы с учетом всех особенностей модели авто. Такой комплексный подход к защите позволяет максимально снизить даже теоретическую возможность взлома авто.

Усиление штатной охраны. Современные автомобили оборудуются охранными системами уже с завода, однако, на практике такой вариант защиты показывает слабую эффективность. Это связано с тем, что производители избегают установки дорогостоящих систем, чтобы не увеличивать стоимость авто, кроме того, злоумышленники отлично знают алгоритмы работы практически всех заводских типовых систем. Наши мастера готовы предложить целый комплекс мер по усилению заводской защиты авто.

Автосигнализации. Уже долгие годы именно автосигнализации остаются наиболее востребованным вариантом защиты авто. Наши специалисты регулярно отслеживают рынок сигнализаций, тестируют новые модели, все это позволяет предлагать клиентам только лучшие и эффективные решения с профессиональной безопасной установкой.

Механическая защита. Подобные средства защиты могут обеспечить механическую блокировку отдельных элементов авто, например, руля, капота, дверей, педалей и так далее. Как правило, наивысшую эффективность они демонстрируют при комплексной установке с автосигнализацией.

Иммобилайзеры. Одним из наиболее эффективных вариантов защиты авто от злоумышленников является иммобилайзер, это специализированные системы, которые могут обеспечить блокировку мотора авто. Мы предлагаем различные варианты подобных блокировок, от наиболее простых «секреток» до современных бесконтактных систем, работающих по закрытым сигналам, которые невозможно перехватить.

Маркировка стекол. Каждая машина имеет свой уникальный номер. Нанесение его на стеклянные поверхности является доступной услугой, при этом такая защита показывает высокую эффективность. Это связано с тем, что такой автомобиль далее будет слишком легко идентифицировать, следовательно, он теряет привлекательность для угонщика.

Поисковые маяки. Также мы предлагаем крайний вариант защиты на тот случая, если автомобиль все же будет угнан. Речь идет о современных поисковых маяках. Эти устройства устанавливаются в скрытые места авто, а их сигнал практически невозможно отследить без знания уникальных алгоритмов работы каждого устройства. Маяк позволит оперативно отследить точное местонахождения автомобиля, если он будет угнан.

Тюнинг авто: услуги детейлинга автомобиля

Детейлинг представляет собой обширный спектр услуг, главная задача которых заключается в обеспечении комплексного ухода за транспортным средством. В процессе использования абсолютно все наружные и внутренние поверхности авто подвергаются негативным воздействиям разной степени тяжести. Кузовные поверхности регулярно подвергаются воздействиям веток, песка, камней и так далее, также страдают пластиковые элементы салона и обивка. Мы готовы предложить множество услуг, которые позволят вернуть поверхностям их изначальную привлекательность, а также обеспечить защиту в будущем, среди подобных услуг стоит отметить наиболее популярные.

Защитные покрытия. Мы предлагаем эффективные покрытия, которые защитят кузов автомобиля полностью или его отдельные элементы от негативных воздействий. Оптимально использовать керамику, жидкое стекло или специализированные пленки. Автомобиль будет не только выглядеть заметно лучше и станет защищен от многочисленных царапин и сколов, но и металлические элементы получат антикоррозийную защиту.

Полировка кузова. Также мы готовы предложить услуги полировки в трех вариантах: стандартная, легкая или финишная. В процессе мы используем только профессиональные устройства и лучшие составы.

Беспокрасочное удаление вмятин. Покрасочные и подготовительные работы отличаются высокой стоимостью и продолжительностью выполнения. Кроме того, если авто все еще в заводском ЛКП, то желание перекрашивать элемент отсутствует. Мы предлагаем сразу несколько эффективных технологий, которые позволяют устранить многие вмятины без этапа покраски, сохранив исходное ЛКП.

Ремонт салона. Поверхности салона очень часто повреждаются или просто изнашиваются. Восстанавливать их не так просто, так как многие поверхности отличаются сложной структурой. Наши специалисты готовы устранить любые повреждения так, что место проведенного ремонта нельзя будет заметить далее.

Химчистка салона. Материалы обивки не только покрываются пятнами со временем, но и часто впитывают большое количество вредных веществ. Специализированное оборудование и средства позволяют проникнуть глубоко в структуру материалов и вернуть их первоначальный внешний вид и чистоту.

Тюнинг авто: дооснащение авто

Современные машины в дорогих модификациях оборудуются массой полезных опций, который могут упростить жизнь водителю, повысить безопасность или просто сделать время в дороге более приятным. Сегодня наши мастера готовы оснастить абсолютно любую модель авто, даже старого выпуска, опциями, которые встречаются на дорогих моделях.

Камеры заднего вида. Множество повреждений авто получают при выполнении маневров задним ходом, качественные камеры позволят обеспечить для водителя отличный обзор даже слепых зон.

Видеорегистраторы. Мы предлагаем широкий выбор регистраторов, в том числи и с наличием дополнительных опций, которые наши мастера интегрируют в систему автомобиля без каких-либо заметных проводов. Изображение может выводиться на магнитолу, головное устройство или же отдельный дисплей.

Головные устройства и магнитолы. Современная техника по своему функционалу опережает устройства, которые даже были выпущены относительно недавно. Наши специалисты подберут подходящее устройство, которое будет предлагать все необходимые опции. Речь идет не только о воспроизведении музыки, пользователи получают возможность смотреть видео, пользоваться навигацией, контролировать прочие системы авто и многое другое.

Автомобильная акустика. Под акустикой подразумевают не только динамики, это целый комплекс, в состав которого входят усилители, сабвуферы и динамики различных типов. Для получения оптимального результата эти устройства должны отлично подходить друг к другу.

Парктроники. Доступные устройства, которые избавят от трудностей во время парковки.

Доводчики дверей. Исключают необходимость перепроверять двери после закрытия или сильно хлопать ими.

Электропривод багажника. Не всегда удобно открывать багажник вручную, в этом готов помочь электропривод багажника.

Автосвет. Свет влияет на удобство вождения и безопасность, поэтому к световым приборам воители относятся особенно внимательно. Мы используем самые востребованные и эффективные технологии из области автомобильного освещения.

Шумоизоляция. Предлагаем лучшие материалы для изоляции отдельных участков или выполнения комплексной шумоизоляции.

Оклейка авто пленками

Пленки сегодня особенно популярны. Это вариант защитить весь корпус авто или его отдельные части от внешних воздействий. Также пленки используются и для выполнения тонировки стекол. Особенно сегодня популярна услуга оклейки кузова, ведь это отличный и доступный вариант обеспечить надежную защиту кузова, сохранить на долгое время исходное ЛКП, при этом быстро кардинально изменить внешний облик авто.

Тонировка. Мы предлагаем наиболее качественные материалы для обеспечения тонировки всех или отдельных стекол авто. Кроме того, наши специалисты готовы обеспечить тонировку в рамках действующего законодательства с учетом всех требований.

Защитная пленка. Очень востребованной услугой сегодня является оклейка защитными пленками. Мы предлагаем действительно прочные материалы от лучших производителей, которые могут обеспечить защиту всего корпуса или отдельных элементов авто.

Атермальная пленка. Солнечный свет, который проникает в авто, не только создает дискомфорт водителю и пассажирам, но и крайне негативно влияет на большинство материалов исполнения салона. Заметно снизить уровень негативного воздействия солнечного света позволяют атермальные пленки.

Бронирование стекол. Стеклянные поверхности являются самыми хрупкими из тех, что используются в автомобилях, именно поэтому для их защиты от внешних воздействий разработаны наиболее прочные защитные покрытия.

Цветные пленки. Если покрасочные работы всегда требуют больших временных и финансовых затрат, то пленки являются более доступными во всех планах решениями. Это сравнительно недорогой вариант для быстрого изменения внешнего облика автомобиля, а большое количество цветовых решений и комбинаций позволяют реализовать любой дизайнерский проект.

Оклейка световых приборов. Световые устройства, как и стекла, сильно подвержены негативным воздействиям во время движения. Для защиты дорогостоящей оптики от многочисленных дефектов мы используем лучшие защитные покрытия.

Антихром. Если еще недавно хромированные элементы были очень популярны, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Хром уже не так привлекает автолюбителей, кроме того, такие поверхности быстро теряют свою внешнюю привлекательность. Мы готовы предложить антихром для любых элементов авто, что значительно повысить внешнюю привлекательность и освежит даже старую модель.

Автостекла

Стекла являются наиболее хрупкими из всех поверхностей авто, со временем они всегда покрываются потертостями и дефектами. При незначительных дефектах мы готовы предложить профессиональную полировку и точечный ремонт проблемных мест. Если же повреждения серьезные и они негативно влияют на безопасность движения, наши специалисты готовы подобрать высококачественные стекла от лучших брендов и выполнить их профессиональную установку на любое авто.

Продажа и установка. Если повреждения стекла действительно серьезные, то стоит уже рассматривать вариант с его заменой. Мы работаем с лучшими изготовителями стекол и готовы предложить элементы на любые модели авто всех вариантов креплений. А в наших помещениях установлены оптимальные условия для реализации подобных работ.

Полировка. Со временем на любом стекле собирается огромное количество мелких потертостей и царапин, этот процесс неизбежен для любого авто. Вернуть стекла к их первоначальному состоянию позволяет их полировка. Наши специалисты готовы предложить несколько вариантов выполнения услуги в зависимости от состояния стеклянных поверхностей.

Ремонт сколов и трещин. Не всегда имеется возможность или желание выполнять замену всего стекла, если на нем имеется, например, один небольшой скол. Учитывая то, что подобные дефекты имеют свойство увеличиваться в процессе дальнейшей эксплуатации, стоит сразу после их обнаружения обращаться к нашим специалистам. Своевременный профессиональный ремонт позволяет заметно продлить срок службы стекла и отложить процесс замены на некоторое время.

Опыт и гарантия на все виды работ

Тюнинг авто от автостудии «1 Гараж» в СПб осуществляют профессионалы с высоким уровнем квалификации и многолетним опытом работы в своем направлении. Мы индивидуально работаем по каждому проекту, что позволяет полностью закрыть запросы клиента и обеспечить лучший результат. Использование лучших комплектующий, материалов и оборудования позволяет предоставлять заказчику продолжительную гарантию на любую из наших услуг.